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Roma. Corteo Anpi. Esplosi colpi con una pistola ad aria compressa. Feriti marito e moglie

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redazione
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AgenPress. Due persone (marito e moglie) iscritte all’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sarebbero state colpite da pallini sparati con una pistola ad aria compressa mentre si trovavano a Roma. La coppia è rimasta ferita, anche se – da quanto emerge nelle prime ricostruzioni – non in modo grave.

Secondo le testimonianze: l’aggressore era a bordo di uno scooter e indossava un casco integrale. Portava un giubbotto di colore militare e ha esploso diversi colpi prima di allontanarsi.

L’aggressione è avvenuta al termine del corteo per la Festa della Liberazione, nella zona del Parco Schuster – via delle Sette Chiese a Roma.

La polizia  sta cercando di identificare l’aggressore (o eventuali complici, alcune fonti parlano di due persone sul mezzo). Capire se si tratti di un gesto casuale o ideologico. Al momento non c’è ancora un movente accertato.

 

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