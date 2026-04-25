Roma. Corteo Anpi. Esplosi colpi con una pistola ad aria compressa. Feriti marito e moglie

AgenPress. Due persone (marito e moglie) iscritte all’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sarebbero state colpite da pallini sparati con una pistola ad aria compressa mentre si trovavano a Roma. La coppia è rimasta ferita, anche se – da quanto emerge nelle prime ricostruzioni – non in modo grave.

Secondo le testimonianze: l’aggressore era a bordo di uno scooter e indossava un casco integrale. Portava un giubbotto di colore militare e ha esploso diversi colpi prima di allontanarsi.

L’aggressione è avvenuta al termine del corteo per la Festa della Liberazione, nella zona del Parco Schuster – via delle Sette Chiese a Roma.

La polizia sta cercando di identificare l’aggressore (o eventuali complici, alcune fonti parlano di due persone sul mezzo). Capire se si tratti di un gesto casuale o ideologico. Al momento non c’è ancora un movente accertato.