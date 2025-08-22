type here...

Barbera (PRC): “Almasri libero, grave responsabilità politica del governo Meloni”

Politica
redazione
Da redazione
AgenPress. “Le immagini di Osama Njeem Almasri che uccide un civile disarmato a Tripoli sono agghiaccianti. Un crimine che porta una firma politica chiara: quella del governo Meloni. L’Italia ha riportato Almasri in Libia con un volo di Stato, sottraendolo alla giustizia internazionale. Un assassino ricercato dalla Corte Penale Internazionale è stato rimesso in libertà senza colpo ferire, mentre il governo ha cercato di mascherare la propria responsabilità dietro scuse politiche e burocratiche”, denuncia Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.

“Non si tratta solo di un problema diplomatico. Quanto accaduto è una vergogna senza giustificazioni. Purtroppo il governo Meloni continua a mettere gli interessi geopolitici e la propaganda sopra la vita delle persone. Le immagini dell’omicidio confermano ciò che da tempo denunciamo: l’Italia ha scelto di proteggere un assassino invece di rispettare la legge internazionale. Chi governa è direttamente responsabile delle sue scelte”, aggiunge Barbera.

