Israele afferma che “non c’è carestia a Gaza”

AgenPress. “Non c’è carestia a Gaza”, ha annunciato oggi il Ministero degli Esteri israeliano, respingendo categoricamente il rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), definendolo di parte e basato sulle “menzogne ​​di Hamas”.

“L’IPC ha appena pubblicato un rapporto appositamente elaborato sulla falsa campagna di Hamas”, ha scritto il ministero in una nota.

Accusando l’IPC di “non seguire le proprie regole e ignorare i propri criteri”, il ministero israeliano ha aggiunto che “l’intero rapporto si basa sulle bugie di Hamas, mascherate da organizzazioni che hanno interessi propri”.

“Dall’inizio della guerra sono entrati a Gaza più di 100.000 camion di aiuti e nelle ultime settimane un massiccio afflusso di aiuti ha inondato la Striscia di Gaza di generi alimentari di base, provocando un forte calo dei prezzi dei prodotti alimentari”, si sottolinea nella dichiarazione.

