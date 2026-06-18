Regione Lazio. Bertucci (FdI): “Con rottamazione quinquies obiettivo trasformare crediti difficilmente recuperabili in entrate concrete per il bilancio regionale”

AgenPress. “Efficienza amministrativa, recupero delle entrate e riduzione del contenzioso come cardini delle politiche di bilancio di questa amministrazione regionale, grazie al lavoro che sta portando avanti l’Assessore Righini.

L’approvazione da parte del Consiglio Regionale del provvedimento che rende operativa la rottamazione quinquies, dunque l’adesione della Regione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, estendendo alle entrate regionali le disposizioni previste dalla normativa nazionale, rappresenta un intervento con il quale intendiamo rafforzare la qualità della gestione finanziaria regionale, senza determinare nuovi oneri per il bilancio. Non si tratta di rinunciare ai crediti della Regione, ma di aumentare la riscossione effettiva: in questo modo andremo ad incentivare l’adempimento e di trasformare crediti spesso difficilmente recuperabili in entrate concrete per il bilancio regionale, con una stima di 52 milioni di euro di incassi potenziali.

Non va dimenticata una mano tesa verso i Comuni, con una specifica definizione agevolata per i debiti che questi hanno verso la Regione in merito ai canoni di erogazione idrica delle opere acquedottistiche trasferite: obiettivo è chiudere i contenziosi in essere e rafforzare la sostenibilità finanziaria degli enti locali coinvolti”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.