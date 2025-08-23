Gaza. Bombardamento israeliano sulle tende degli sfollati: quattro bambini uccisi

AgenPress. Questa mattina nelle prime ore dell’alba, un bombardamento israeliano ha colpito tende allestite per ospitare sfollati palestinesi a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Fonti mediche dell’ospedale Kuwait di Gaza riferiscono ad che quattro bambini sono stati uccisi sul colpo mentre cercavano riparo tra i resti di quei rifugi improvvisati.

Il ministero della Salute di Gaza ha inoltre denunciato che nelle ultime 24 ore almeno 71 persone sono morte a causa di attacchi aerei israeliani.

Le autorità israeliane hanno giustificato l’azione definendo l’obiettivo come una postazione militante nascosta tra i civili, ma le immagini e i racconti sul terreno descrivono un quadro ben diverso: “nessuna postazione armata, solo tende improvvisate”.

Questo tragico episodio – quattro vite spezzate mentre cercavano rifugio – solleva una domanda dolorosa: si è trattato di un tragico errore o di un messaggio intenzionale? Intanto a Gaza, città senza vie di fuga, senza elettricità e senza acqua potabile, l’unica sicurezza rimasta è cercare protezione tra tende leggere e precarie—ora diventate bersagli.

La dichiarazione dell’ONU sullo stato di carestia a Gaza è definito come “catastrofico” per mezzo milione di persone ed evidenzia un collasso umanitario senza precedenti.

Gaza oggi è un “laboratorio di disperazione”: sovraffollamento, carenza di servizi essenziali e assenza di scampo. Colpire un campo di tende significa attaccare l’ultima speranza di sopravvivenza per chi resta. Le immagini – corpi sollevati tra brandelli di tessuto, i soccorritori che lottano con risorse minime – raccontano un linguaggio di terrore e impotenza .

Le autorità internazionali e le organizzazioni umanitarie continuano a chiedere il rispetto del diritto internazionale, la protezione dei civili e condizioni per garantire l’accesso agli aiuti. L’Unicef, l’ONU, e diverse ONG continuano a lanciare appelli urgenti per un cessate il fuoco duraturo”.

