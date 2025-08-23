La Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le dichiarazioni di Salvini

AgenPress. La Francia ha convocato l’ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro, “a seguito delle dichiarazioni inaccettabili” rilasciate dal vicepremier italiano Matteo Salvini sul presidente francese Emmanuel Macron in merito al possibile dispiegamento di truppe europee in Ucraina.

“È stato ricordato all’ambasciatore che queste dichiarazioni sono contrarie al clima di fiducia e alle relazioni storiche tra i nostri due Paesi, nonché ai recenti sviluppi bilaterali”, alla “forte convergenza dei due Paesi, in particolare per quanto riguarda il sostegno incrollabile all’Ucraina”.

Sulla possibilità di inviare truppe italiane in Ucraina se cessassero le ostilità, cosa che Francia e Gran Bretagna intendono fare, Matteo Salvini ha affermato che, poiché Emmanuel Macron lo desidera così tanto, “può andare”, indossando un casco e prendendo un fucile.

Il leader della Lega aveva già definito il presidente francese un “nerd” a marzo, accusandolo di spingere l’Europa in guerra con la Russia.