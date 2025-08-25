type here...

Le formazioni ufficiali di Inter – Torino

AgenPress. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios.

Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 20 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic.

A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie.

Allenatore: Marco Baroni.

