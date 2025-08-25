Netanyahu: “Profondo rammarico per l’attacco all’ospedale”

AgenPress. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso “profondo rammarico” per il mortale attacco a un ospedale nella Striscia di Gaza di in cui sono morti anche cinque giornalisti.

Netanyahu ha definito l’accaduto un “tragico incidente”. Ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che persino alleati come il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno duramente criticato l’incidente, che ha causato la morte di 19 persone all’ospedale Nasser di Khan Younis.

Netanyahu ha assicurato che Israele apprezza il lavoro dei giornalisti, degli operatori sanitari e di tutti i civili. Anche l’esercito israeliano aveva precedentemente espresso rammarico per il ferimento di persone innocenti durante l’operazione. Le truppe non hanno intenzionalmente preso di mira i giornalisti. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ordinato una rapida indagine preliminare sull’incidente.