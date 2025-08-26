type here...

Friedrich Merz: “la Germania non riconoscerà uno Stato palestinese”

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato oggi che la Germania non aderirà all’iniziativa degli alleati occidentali per riconoscere uno Stato palestinese.

Merz ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese Mike Carney, il quale il mese scorso ha dichiarato che il Canada intende riconoscere uno Stato palestinese, in seguito ad annunci simili da parte di Francia e Gran Bretagna.

“La posizione del governo federale è chiara quando si tratta di riconoscere uno Stato palestinese”, ha affermato Merz. “Non riteniamo che le condizioni per la statualità siano in alcun modo soddisfatte al momento.”

La Germania ritiene che il riconoscimento di uno Stato palestinese dovrebbe essere uno degli ultimi passi verso una soluzione a due Stati in cui israeliani e palestinesi possano vivere pacificamente fianco a fianco.

 

