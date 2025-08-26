Gran Bretagna: negli ultimi anni troppi “crimini d’onore”. Il Governo annuncia nuove misure per contrastarli

AgenPress. Il governo britannico ha annunciato nuove misure volte a contrastare e prevenire meglio i cosiddetti “crimini d’onore”, dopo che molti incidenti simili hanno sconvolto l’opinione pubblica negli ultimi anni.

Con il termine “crimini d’onore” si intendono tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, perpetrate principalmente da membri della loro famiglia e volte a difendere il tradizionale codice d’onore.

“Per troppo tempo questi crimini devastanti, tra cui omicidi, mutilazioni genitali femminili e matrimoni forzati, sono stati lasciati cadere nell’ombra”, ha affermato il Ministero dell’Interno in una nota.

Secondo i dati del ministero, il fenomeno non è particolarmente diffuso in Gran Bretagna; tuttavia, per affrontarlo meglio, il governo presenterà una nuova definizione legale di “crimini d’onore”, al fine di arrestare gli autori e proteggere meglio donne e ragazze dalla violenza e dalla coercizione.

Allo stesso tempo, insegnanti, agenti di polizia, assistenti sociali e operatori sanitari riceveranno una formazione specifica per poter identificare questo tipo di abuso e offrire supporto alle vittime.

Parallelamente verrà realizzata una campagna informativa volta a incoraggiare le vittime a parlare.

“Utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che le vittime siano protette”, ha affermato il ministro degli Interni Yvette Cooper.

L’organizzazione Karma Nirvana e altre 22 organizzazioni umanitarie hanno accolto con favore le nuove misure del governo britannico.

Statistiche recenti hanno mostrato che in Inghilterra e Galles sono stati registrati 2.755 “delitti d’onore”. I dati pubblicati lo scorso anno mostrano un aumento del 60% delle denunce alla polizia negli ultimi due anni, probabilmente dovuto al fatto che più vittime hanno trovato il coraggio di denunciare.