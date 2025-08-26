ONU: “Gli aiuti umanitari che arrivano a Gaza restano una goccia nell’oceano”

AgenPress. Gli aiuti umanitari autorizzati dalle autorità israeliane a entrare nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra sono comunque una “goccia nell’oceano”, ha dichiarato il direttore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, Carl Skau.

L’ONU ha dichiarato ufficialmente lo stato di carestia a Gaza e ne ha dato la colpa allo Stato ebraico. Attraverso il primo ministro Benjamin Netanyahu, Israele ha respinto questa accusa e ha affermato che è una “palese menzogna”.

Dopo aver imposto un blocco umanitario totale sulla Striscia di Gaza a marzo, causando gravi carenze alimentari, il governo israeliano ha allentato il blocco alla fine di maggio.

“Tuttavia, questa rimane una goccia nell’oceano rispetto ai circa 2,1 milioni di persone che stiamo aiutando”, ha aggiunto Skau. “Ci vorrebbe un livello di assistenza completamente diverso per riuscire a fermare la marcia verso la carestia”. “Il livello di disperazione è così alto che la gente continua a rubare cibo dai nostri camion”, ha osservato Skau.

“Quando non siamo in grado di organizzare distribuzioni coordinate, non possiamo offrire assistenza ai più vulnerabili, alle donne e ai bambini nei campi”, ha continuato l’ex diplomatico svedese. “Dobbiamo aiutarli ora se vogliamo evitare un disastro”, ha osservato.