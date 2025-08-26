type here...

ONU: “Gli aiuti umanitari che arrivano a Gaza restano una goccia nell’oceano”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Gli aiuti umanitari autorizzati dalle autorità israeliane a entrare nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra sono comunque una “goccia nell’oceano”, ha dichiarato il direttore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, Carl Skau.

L’ONU ha dichiarato ufficialmente lo stato di carestia a Gaza e ne ha dato la colpa allo Stato ebraico. Attraverso il primo ministro Benjamin Netanyahu, Israele ha respinto questa accusa e ha affermato che è una “palese menzogna”.

Dopo aver imposto un blocco umanitario totale sulla Striscia di Gaza a marzo, causando gravi carenze alimentari, il governo israeliano ha allentato il blocco alla fine di maggio.

“Tuttavia, questa rimane una goccia nell’oceano rispetto ai circa 2,1 milioni di persone che stiamo aiutando”, ha aggiunto Skau. “Ci vorrebbe un livello di assistenza completamente diverso per riuscire a fermare la marcia verso la carestia”. “Il livello di disperazione è così alto che la gente continua a rubare cibo dai nostri camion”, ha osservato Skau.

“Quando non siamo in grado di organizzare distribuzioni coordinate, non possiamo offrire assistenza ai più vulnerabili, alle donne e ai bambini nei campi”, ha continuato l’ex diplomatico svedese. “Dobbiamo aiutarli ora se vogliamo evitare un disastro”, ha osservato.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits