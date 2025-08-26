Roma, giovane donna violentata in un parco: fermato un 26enne gambiano

AgenPress. Tragedia nella capitale: una giovane donna è stata violentata in un parco nella zona sud della città. I carabinieri hanno bloccato e fermato un uomo di 26 anni, originario del Gambia, irregolare sul territorio italiano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, quando la vittima stava transitando nell’area verde. L’uomo l’avrebbe sorpresa e costretta con la forza a subire violenza sessuale. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme al 112.

Poco dopo, una pattuglia dei carabinieri ha individuato il sospettato non lontano dal luogo dell’aggressione. Condotto in caserma, il 26enne ha confessato, dichiarando di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stata ascoltata dagli investigatori.

Il fermo dell’uomo è stato convalidato dalla procura di Roma, che ora lo accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare se il giovane possa essere responsabile di altri episodi simili.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, alimentando il dibattito sulla sicurezza nelle aree verdi della capitale e sulla gestione della presenza di persone irregolari sul territorio.