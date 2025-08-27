type here...

Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis: tre morti e 20 feriti

AgenPress. Tre persone sono state uccise, tra cui l’attentatore, e circa altre 20 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola cattolica a Minneapolis, Minnesota.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato sulla “tragica” sparatoria nella scuola di Minneapolis.

“La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth Social.

“Sono stato informato di una sparatoria alla Annunciation Catholic School e continuerò ad aggiornarvi non appena avrò ulteriori informazioni”, ha scritto il governatore del Minnesota Tim Waltz in un post su X. “Prego per i bambini e i nostri insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo terribile atto di violenza”, ha aggiunto.

Sul posto sono intervenute le forze di polizia e il personale medico.

“Al momento non vi è alcuna minaccia per la comunità”, ha sottolineato l’amministrazione comunale in un post su X, affermando che l’aggressore armato non rappresenta più un pericolo.

