Carceri: Nordio smentisce Italia Viva

AgenPress. “Nell’ottobre 2022 il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in tutti i ruoli e le qualifiche aveva 36.641 unità. Ad Agosto 2025 dispone di 37.977 unità.

Dall’ottobre 2022 a oggi sono state assunti complessivamente 7407, a cui vanno aggiunti 3.246 (con inizio formazione a dicembre) e 653 (il cui termine per presentare le domande scade a metà settembre) per un totale, al 31 dicembre 2025, di 11.309.

I pensionamenti dall’ottobre 2022 a oggi sono stati 6.906 con una proiezione al 31 dicembre 2025 di ulteriori 475, per un totale complessivo di 7.381. Quindi in definitiva da ottobre 2022 al 31 dicembre 2025 l’incremento è stato di 4.028 e non di 133 come erroneamente dichiarato stamani a Omnibus dal deputato Roberto Giachetti.

Uno straordinario piano assunzionale per il quale sono stati impegnati oltre 107.195.620,00 euro a regime, fortemente voluto dal Presidente Meloni a conferma del nostro pragmatismo. Siamo dolorosamente sorpresi che una persona come Giachetti, che un tempo si è battuto con serietà e passione per rendere più efficiente il sistema carcerario, sia ridotto ora, per basse ragioni elettorali, a travisare i fatti in modo grossolanamente polemico”.

Così dichiara il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.