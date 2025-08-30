type here...

Romano (NM): Bene Calderoli su autonomia differenziata per sanità e poteri alle Regioni. Per Noi Moderati dossier strategici”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. ‘Bene Calderoli con il suo vertice con Giorgia Meloni, Salvini e Tajani su autonomia differenziata e poteri alle Regioni. ‘Noi Moderati’ ha molto da dire in proposito.

Urgentissimo intervenire sulla riduzione delle liste di attesa che oggi rappresentano una delle criticità più gravi per i cittadini italiani e un banco di prova per la credibilità stessa del sistema sanitario nazionale.

Accanto a questo, occorre completare gli accordi con le Regioni a Statuto speciale, a partire dalla Sicilia, che ha ancora aperti dossier fondamentali per il proprio sviluppo. Il primo e più rilevante è la piena attuazione dell’articolo 37 dello Statuto siciliano, rimasto irrisolto per decenni. Le norme approvate nel 2005 e nel 2013-2014 hanno segnato alcuni passi avanti, ma oggi risultano parzialmente superate e inadeguate alla complessità del contesto attuale.

Per questo chiediamo un nuovo decreto legislativo organico che coordini e aggiorni l’intera materia, rendendola chiara, stabile e definitiva. Rivolgiamo quindi un appello al ministro Calderoli: apra un confronto serio e costruttivo, affinché l’autonomia differenziata diventi uno strumento di efficienza e giustizia per i cittadini e non un fattore di divisione tra territori. La Sicilia, e con essa tutto il Paese, non possono più attendere.”

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits