Romano (NM): Bene Calderoli su autonomia differenziata per sanità e poteri alle Regioni. Per Noi Moderati dossier strategici”

AgenPress. ‘Bene Calderoli con il suo vertice con Giorgia Meloni, Salvini e Tajani su autonomia differenziata e poteri alle Regioni. ‘Noi Moderati’ ha molto da dire in proposito.

Urgentissimo intervenire sulla riduzione delle liste di attesa che oggi rappresentano una delle criticità più gravi per i cittadini italiani e un banco di prova per la credibilità stessa del sistema sanitario nazionale.

Accanto a questo, occorre completare gli accordi con le Regioni a Statuto speciale, a partire dalla Sicilia, che ha ancora aperti dossier fondamentali per il proprio sviluppo. Il primo e più rilevante è la piena attuazione dell’articolo 37 dello Statuto siciliano, rimasto irrisolto per decenni. Le norme approvate nel 2005 e nel 2013-2014 hanno segnato alcuni passi avanti, ma oggi risultano parzialmente superate e inadeguate alla complessità del contesto attuale.

Per questo chiediamo un nuovo decreto legislativo organico che coordini e aggiorni l’intera materia, rendendola chiara, stabile e definitiva. Rivolgiamo quindi un appello al ministro Calderoli: apra un confronto serio e costruttivo, affinché l’autonomia differenziata diventi uno strumento di efficienza e giustizia per i cittadini e non un fattore di divisione tra territori. La Sicilia, e con essa tutto il Paese, non possono più attendere.”