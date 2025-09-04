type here...

Legge di Bilancio, Fapi: “Consolidare momento positivo economia italiana”

Economia
redazione
Da redazione
AgenPress. “Nella prossima legge di bilancio chiediamo al Governo di inserire misure coraggiose e concrete: defiscalizzazione del costo del lavoro, rottamazione totale delle cartelle esattoriali, estensione della flat tax fino a 150 mila euro di reddito e riduzione dell’Irpef.

È il momento di dare continuità allo slancio attuale, trasformandolo in una prospettiva stabile e inclusiva di sviluppo. L’esperienza economica dimostra che la leva più efficace per consolidare una crescita duratura è rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e sostenere la produttività delle partite IVA e delle piccole imprese, vero motore dell’economia nazionale.

Alleggerirle da un carico fiscale eccessivo significa restituire ossigeno a chi ogni giorno produce valore, lavoro e ricchezza per il Paese. In una fase positiva per l’economia italiana, rallentare la corsa sarebbe un errore imperdonabile”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

