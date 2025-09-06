Finale Sinner contro Alcaraz: appuntamento a domenica 7 settembre

AgenPress. La finale del torneo maschile degli US Open andrà in scena domenica 7 settembre 2025 presso l’Arthur Ashe Stadium di New York. Il match è atteso alle 14:00 locali (ore 20:00 circa in Italia).
Da una parte c’è Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione uscente, pronto a difendere il titolo conquistato nel 2024; dall’altra, lo sfidante d’eccezione Carlos Alcaraz, in grande forma dopo aver eliminato Djokovic in semifinale senza cedere un set.
Quanto guadagnerà il vincitore
L’US Open 2025 stabilisce un nuovo record: un montepremi totale di 90 milioni di dollari, con un aumento del 20 % rispetto a quello del 2024.
Il vincitore della finale Sinner–Alcaraz guadagnerà 5 milioni di dollari.
Il finalista si porterà a casa 2,5 milioni di dollari.
I semifinalisti, già sicuri di un montepremi importante, prenderanno 1,26 milioni di dollari ciascuno.
La finale US Open 2025 non è solo il culmine di una stagione straordinaria per due generazioni del tennis — Sinner contro Alcaraz — ma è anche il torneo più ricco nella storia del tennis. Il vincitore incasserà una cifra da record.