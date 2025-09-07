type here...

Centinaia di droni e missili russi su Kiev: 2 morti, tra cui un neonato, e 17 feriti

Primo Piano
redazione
Da redazione
AgenPress. La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili verso le città ucraine nella notte tra il 6 e il 7 settembre, colpendo numerosi edifici residenziali a Kiev. Almeno due persone sono state uccise, tra cui un bambino di un anno, e altre 17 sono rimaste ferite.

Le autorità di Kiev hanno inizialmente segnalato l’attivazione delle difese aeree intorno alle 23:30. 

Esplosioni sono state udite in diverse città dell’Ucraina, tra cui Kiev, Odessa, Kremenchuk, Kharkiv, Dnipro, Kryvyj Rih e Zaporizhia. L’Aeronautica Militare ucraina ha poi avvertito , intorno alle 4 del mattino che la Russia aveva lanciato diversi missili verso l’Ucraina.

Intorno alle 6 del mattino sono stati attivati ​​gli allarmi aerei in tutte le regioni ucraine, in seguito a un nuovo attacco missilistico.

Il numero totale di droni lanciati verso l’Ucraina non può essere confermato immediatamente, anche se la Russia occasionalmente ne lancia oltre 500 in attacchi su larga scala.

