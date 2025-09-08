Hamas: siamo pronti a negoziati immediati

AgenPress. Hamas ha dichiarato la sua disponibilità a negoziati immediati per un cessate il fuoco nella guerra contro Israele. L’organizzazione islamista palestinese è pronta a “sedersi immediatamente al tavolo delle trattative”

Precedetentemente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva chiesto ad Hamas, in un “ultimo avvertimento”, di rilasciare gli ostaggi israeliani che teneva prigionieri.

Hamas ha dichiarato di accogliere con favore “qualsiasi iniziativa che sostenga gli sforzi per porre fine all’aggressione contro il nostro popolo”. Si è detta pronta ad avviare colloqui immediati “per discutere il rilascio di tutti i prigionieri”. In cambio, l’organizzazione palestinese chiede “una chiara dichiarazione della fine della guerra, un ritiro completo dalla Striscia di Gaza e la creazione di un comitato di palestinesi indipendenti per amministrare la Striscia di Gaza, che avrebbe iniziato immediatamente il suo lavoro”.

Trump ha affermato che Israele aveva già accettato le sue condizioni per un accordo, e ora toccava ad Hamas accettare – ha scritto Trump su Truth Social. Il presidente americano aveva già avvertito l’organizzazione palestinese delle imminenti conseguenze se non avesse accettato le sue richieste: “Questo è il mio ultimo avvertimento: non ce ne saranno altri!”.