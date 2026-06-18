Sicurezza, Savino incontra Piantedosi al Viminale: attenzione per Trieste e il Friuli Venezia Giulia

AgenPress. Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha incontrato oggi al Viminale il Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, per un confronto sui temi della sicurezza a Trieste e in Friuli Venezia Giulia.

Al centro dell’incontro gli episodi di microcriminalità nel capoluogo regionale, il presidio del territorio e il tema delle frontiere.

Dal Ministro Piantedosi sono arrivate piene rassicurazioni sull’attenzione del Viminale e sull’impegno a sostenere progetti per rafforzare la sicurezza urbana e territoriale.

“Ho rappresentato al Ministro le preoccupazioni che arrivano da Trieste e dal Friuli Venezia Giulia – dichiara Savino – ed ho ricevuto rassicurazioni importanti. Il Governo continuerà a garantire massima attenzione alla sicurezza dei cittadini, al contrasto della microcriminalità e alla gestione ordinata delle frontiere”.