Katz: “Hamas liberi gli ostaggi, deponga le armi altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati”

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz ha invitato Hamas ad arrendersi, avvertendo che altrimenti sarebbe stata distrutta, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva lanciato un “ultimo avvertimento” al movimento islamista palestinese, invitandolo a rilasciare tutti gli ostaggi.

“Questo è l’ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all’estero: liberate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati”.

“Oggi un uragano devastante colpirà il cielo di Gaza City e i tetti delle torri dei terroristi tremeranno”, ha aggiunto, sottolineando che “l’esercito israeliano sta continuando le sue operazioni secondo i piani e si sta preparando ad ampliare le sue manovre per conquistare Gaza”.