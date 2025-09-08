la Russia ha risorse “tre volte superiori” a quelle dell’Ucraina

AgenPress. La Russia ha almeno “tre volte più” forze e risorse dell’Ucraina in prima linea, ha affermato oggi il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine Oleksandr Shirsky.

“In questo momento, il nemico ha tre volte più forze e risorse” e, “nei settori principali” del fronte, fino a “quattro o sei volte” in più.

“Il nemico sta utilizzando la tattica dell’avanzata ‘strisciante’ con piccoli gruppi di fanteria che cercano di infiltrarsi nei villaggi, sfruttando lo spazio tra le posizioni ed evitando il combattimento diretto”, ha affermato Sirsky.

A metà agosto, le forze russe erano riuscite, utilizzando questa tattica, a entrare nella periferia di Dompropilya, una città nella regione orientale di Donetsk dove è di stanza una guarnigione, avanzando di 10 chilometri in poco tempo, prima di essere fermate qualche giorno dopo dall’esercito ucraino.

Secondo l’analisi dei dati disponibili presso l’Institute for the Study of War le forze russe sono avanzate nell’Ucraina orientale per tutto il mese di agosto, sebbene a un ritmo leggermente più lento rispetto ai mesi precedenti.

“Abbiamo stabilizzato la situazione nelle zone più pericolose (…) recuperando il territorio perduto, proteggendo le nostre città dai missili nemici e dai droni nemici e colpendo in profondità la Russia”, ha affermato.

Secondo lui, le forze ucraine hanno ripreso il controllo di 58 chilometri quadrati e degli insediamenti.

La Russia detiene circa il 20% del territorio ucraino e continua ad attaccare per conquistare territori, nonostante le pesanti perdite e i recenti tentativi di avviare colloqui per porre fine alla guerra.