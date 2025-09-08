Donald Trump: “Parlerò con Putin molto presto”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad avviare una nuova fase di sanzioni contro la Russia in risposta alla guerra in Ucraina e di voler parlare con il presidente russo Vladimir Putin “molto presto”.

I commenti di Trump giungono il giorno dopo che la Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni da record contro l’Ucraina durante la notte, l’ultimo di una serie di attacchi di massa nel contesto degli sforzi di Washington per mediare un accordo di pace.

Durante un briefing alla Casa Bianca un giornalista ha chiesto a Trump se fosse pronto a passare alla “seconda fase” delle sanzioni contro la Russia.

“Sì, lo sono”, ha detto Trump. Non ha fornito dettagli su cosa avrebbe comportato questa fase successiva, né ha definito una tempistica per l’azione degli Stati Uniti.

Trump ha anche dichiarato anche intende parlare con Putin “molto presto”.

Trump ha anche affermato di non essere “sorpreso” dell’ultimo attacco di massa della Russia, che ha danneggiato l’edificio del Gabinetto dei Ministri nel centro di Kiev e ha visto il più alto numero di droni lanciati contro l’Ucraina.

“Credo che risolveremo la questione. Ma non sono contento di loro. Non sono contento di nulla che abbia a che fare con quella guerra.”

Sebbene Putin abbia tenuto colloqui di pace con Trump in Alaska il 15 agosto, da allora ha mostrato scarso interesse nel processo di pace e non ha accettato di incontrare direttamente il presidente Volodymyr Zelensky.