Pubblicato messaggio osceno che Trump avrebbe inviato a Epstein

AgenPress. La commissione della Camera americana ha reso noto una serie di documenti relativi a Jeffrey Epstein, tra cui un messaggio osceno che il presidente Donald Trump avrebbe inviato come parte di una raccolta di messaggi per il 50° compleanno di Epstein condannato per reati sessuali, più di due decenni fa.

Il cosiddetto libro di compleanno è stato di gran lunga il più interessante tra i documenti resi pubblici dalla citazione in giudizio che la Commissione di Vigilanza della Camera, guidata dai repubblicani, ha inviato agli eredi di Epstein il mese scorso. La commissione ha pubblicato tutti i documenti ricevuti poche ore dopo che i democratici avevano pubblicato un’immagine della lettera di compleanno firmata “Donald”.

Trump ha negato di aver avuto a che fare con la cartolina, che era inclusa in un libro rilegato in pelle contenente i messaggi di auguri per Epstein nel 2003.

Il vicepresidente JD Vance ha affermato su X che ai democratici interessa solo “inventare un altro falso scandalo” per “diffamare il presidente Trump con le sue bugie”. “Nessuno cadrà in questa sciocchezza”.

Il post dei democratici mostra la sagoma disegnata a mano di una donna nuda con il nome di battesimo di Trump firmato nella zona pubica, nonché un biglietto dattiloscritto che raffigura una conversazione immaginaria tra lui ed Epstein, il multimilionario che in seguito sarebbe stato accusato di traffico sessuale.

Ci deve essere di più nella vita che avere tutto”, inizia la nota.

“Donald: Sì, c’è, ma non ti dirò di cosa si tratta”, continua.

“Nemmeno io, perché so anch’io di cosa si tratta”, dice Jeffrey.

Donald dice: “Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey”, e lui risponde: “Sì, a pensarci bene è così”.

Donald poi dice: “Gli enigmi non invecchiano mai, te ne sei accorto?” Jeffrey risponde: “In effetti, me ne sono reso conto l’ultima volta che ti ho visto”.

Si conclude con Donald che dice a Jeffrey: “Un amico è una cosa meravigliosa. Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto”. Il nome completo di Trump è scritto sopra la firma “Donald”.