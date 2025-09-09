type here...

Renzi: “I numeri danno torto alla Meloni e alla sua narrazione che tutti i media accettano senza fiatare”

AgenPress. Sono stato a Cernobbio per l’appuntamento annuale di riflessione sulla situazione economica del Paese.

Davanti a un gruppo di imprenditori e manager in maggioranza sostenitori del Governo Meloni, ho detto che non avrei lisciato il pelo alla platea.
Mi piace parlare in modo libero e senza fronzoli! E dunque ho spiegato in modo tecnico e razionale perché i numeri danno torto alla Premier e alla sua narrazione che tutti i media accettano senza fiatare.

È aumentato il debito pubblico, è aumentata la pressione fiscale, è aumentato il numero di italiani che lasciano il Paese.

Crolla il numero dei neonati, invece. E il PIL cresce molto meno del previsto, specie pensando che i 200 miliardi del PNRR avrebbero dovuto farci volare.

E’ quanto dichiara il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

