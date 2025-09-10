type here...

Attacco di Israele in Qatar, Netanyahu: “Ottimale e preciso”

“I giorni in cui i leader terroristi godevano di immunità in qualsiasi parte del mondo sono finiti”

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito l’attacco aereo, che secondo i media ha coinvolto diversi aerei da combattimento e droni, “ottimale e preciso”.

Ha affermato che si tratta di una risposta al mortale attacco di due membri di Hamas a Gerusalemme lunedì, in cui sono morte sei persone, e a un mortale attacco di Hamas contro i soldati nella Striscia di Gaza.

“I giorni in cui i leader terroristi godevano di immunità in qualsiasi parte del mondo sono finiti”, ha affermato Netanyahu. I nemici di Israele devono sapere che gli ebrei non sono più indifesi dalla fondazione dello Stato di Israele.

L’emittente dell’esercito israeliano ha riferito che l’attacco, nome in codice “Fire Summit”, era diretto alla leadership rimanente dell’organizzazione islamista.

