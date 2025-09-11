Sottosegretario Savino: “Solidarietà a Tajani, parole della senatrice Maiorino gravissime”

AgenPress. «Desidero esprimere la mia piena solidarietà al Ministro Antonio Tajani per le gravi e offensive dichiarazioni pronunciate in Aula dalla senatrice Maiorino. Definire il titolare della Farnesina un “influencer prezzolato” non è critica politica, ma un insulto inaccettabile che mortifica il dibattito democratico.

Un linguaggio così violento e irresponsabile non solo offende la persona, ma rischia di alimentare un clima di odio che nulla ha a che vedere con la dialettica politica. Le istituzioni meritano rispetto, così come i cittadini che da esse si attendono serietà e responsabilità.

Rivolgo ad Antonio Tajani la mia vicinanza e il mio sostegno, nella certezza che il suo impegno al servizio dell’Italia e della diplomazia internazionale non possa essere scalfito da attacchi tanto volgari».

Lo dichiara Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.