Sottosegretario Savino: “Solidarietà a Tajani, parole della senatrice Maiorino gravissime”

Politica
AgenPress.  «Desidero esprimere la mia piena solidarietà al Ministro Antonio Tajani per le gravi e offensive dichiarazioni pronunciate in Aula dalla senatrice Maiorino. Definire il titolare della Farnesina un “influencer prezzolato” non è critica politica, ma un insulto inaccettabile che mortifica il dibattito democratico.
Un linguaggio così violento e irresponsabile non solo offende la persona, ma rischia di alimentare un clima di odio che nulla ha a che vedere con la dialettica politica. Le istituzioni meritano rispetto, così come i cittadini che da esse si attendono serietà e responsabilità.
Rivolgo ad Antonio Tajani la mia vicinanza e il mio sostegno, nella certezza che il suo impegno al servizio dell’Italia e della diplomazia internazionale non possa essere scalfito da attacchi tanto volgari».
Lo dichiara Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.
