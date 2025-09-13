type here...

Cattaneo (FI): “Calenda predica bene ma razzola male

AgenPress. “Se imbarchiamo Calenda? Noi siamo aperti, chi vuole venire può farlo con i nostri valori. Ma Calenda predica bene e razzola male. Tante volte abbiamo fatto delle aperture, poi quando si tratta di arrivare alla resa dei conti, lui si tira indietro. Fa la radiografia sui nostri alleati, su quello che dovremmo essere. È un errore guardare il pelo nell’uovo, se si vuole rafforzare un’area di centro, bisogna guardare nel merito e non fare questioni di lana caprina”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti, intervenendo a ‘L’Attimo Fuggente’, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.

