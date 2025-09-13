type here...

Romano (NM): “Renzi e Calenda dimostrino coraggio e dicano di essere col governo in politica estera”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. E’ comprensibile l’imbarazzo di Matteo Renzi e di Carlo Calenda in materia di politica estera. Sia sul dossier russo-ucraino sia su quello israelo-palestinese non riescono a dissimulare le grandi differenze con le posizioni estremistiche e ideologiche della sinistra. Facciano un ulteriore passo in avanti e dichiarino apertamente la loro sintonia con il governo Meloni. Non ci sarebbe nulla di male.

Da Renzi e Conte – entrambi ex premier- un linguaggio sconcertante

La naturale vocazione diplomatica dell’Italia, pienamente confermata dal governo Meloni, e’ messa in discussione dalla violenza delle parole di Matteo Renzi e Giuseppe Conte che denotano scarsa sensibilita istituzionale’.  ‘Che due ex premier come Renzi e Conte si esprimano in questo modo e’ davvero sconcertante. Il delicatissimo scenario geopolitico impone prudenza, senso di responsabilità e dialogo. Sacrosanto il diritto di critica dell’opposizione ma nella comunicazione ci sono dei limiti che non dovrebbero mai essere superati e sono quelli della decenza e della responsabilità politica e istituzionale’

On Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits