Meloni: “Dobbiamo immaginare che ci possano essere pene più miti per chi spara a personaggi di destra?”

AgenPress. Giorgia Meloni, intervenendo ieri al congresso dell’ UDC, ha fatto riferimento all’omicidio dell’attivista conservatore americano Charlie Kirk e al clima politico che, a suo avviso, sta iniziando a delinearsi nel Paese.

“Provengo da un gruppo politico che è stato spesso accusato di diffondere odio, da coloro che ora celebrano e giustificano l’omicidio deliberato di un giovane che si è limitato a difendere coraggiosamente le sue idee”, ha affermato Meloni.

“Dobbiamo quindi immaginare che ci possano essere pene più miti per chi spara a personaggi di destra? Credo sia giunto il momento di chiedere alla sinistra italiana perché continua a giustificare certe cose. E in Italia il clima sta diventando insopportabile”.

“Ho letto molti commenti disumani e terrificanti dopo l’omicidio di Charlie Kirk. Uno di questi era dell’intellettuale di sinistra Piergiorgio Odifredi, che ha affermato che “Sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa“.

Vorrei chiedere a questo eminente professore cosa intende esattamente. Che ci sono persone a cui è legale sparare, in base alle loro idee, o che non è poi così grave sparargli, sempre perché non condividiamo le loro idee?”

 

