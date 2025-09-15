type here...

A luglio export Italia trascinato da USA, +24,1%. Codacons: è corsa alle esportazioni, dato “dopato” da dazi USA

AgenPress. Il dato sull’export di luglio è “dopato” dai dazi varati dagli Stati Uniti nei confronti dei prodotti europei. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri forniti oggi dall’Istat.

Nei primi sette mesi del 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono salite del 10,2%, e solo a luglio, prima dell’introduzione dei dazi scattati ad agosto, l’export verso gli Usa ha registrato una decisa accelerazione segnando addirittura un +24,1% – spiega il Codacons – Si tratta tuttavia di una mera illusione ottica legata proprio alle tempistiche dei dazi imposti da Trump, che hanno portato industrie e imprese a una vera e propria corsa alle esportazioni verso gli Stati Uniti nel mese di luglio, prima dell’imposizione delle nuove imposte.

La verità, purtroppo, è che solo a partire dal prossimo autunno si inizieranno ad avvertire le conseguenze negative dei dazi sui prodotti italiani ed europei, con ricadute per l’export e per migliaia di imprese nazionali – conclude il Codacons.

