Enzo Bianco: “Il Ponte sullo Stretto è di sinistra. Il PD e Schlein lascino da parte i pregiudizi”

AgenPress. “Io trovo che sia assolutamente sbagliato avere una posizione pregiudiziale nei confronti di una questione importante e decisiva come quella del Ponte sullo Stretto. Ho fatto parte del Governo Amato II in cui ministro dei lavori pubblici era Nerio Nesi, esponente dei comunisti italiani, e fu proprio lui a far decidere per la prima volta ufficialmente al governo italiano una posizione favorevole alla realizzazione del Ponte. Ancora oggi io sono nettamente favorevole alla realizzazione del Ponte, a condizione che si faccia la velocizzazione ferroviaria sia sulla Salerno-Reggio Calabria che sulla Palermo-Catania-Messina” .

Lo ha detto Enzo Bianco intervenendo a ‘Italia no limits’, programma condotto da Roberto Poletti sulla FM di Giornale Radio.

“Al mio partito, il PD, e alla segretaria Schlein chiedo di non ragionare sulla base di pregiudizi ma di fare valutazioni scientifiche attente sull’impatto ambientale, sulla redditività dell’investimento e sulla fattibilità dell’investimento stesso. E se queste risposte sono positive, non c’è ragione per essere contrari” , ha concluso Enzo Bianco.