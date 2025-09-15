Trump avverte Israele di “stare attento”

AgenPress. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Israele, pochi giorni dopo il sanguinoso raid in Qatar che ha preso di mira importanti figure di Hamas, sottolineando che deve “stare molto attento” perché l’emirato è “un ottimo alleato”.

“Il Qatar è un ottimo alleato. Israele e tutti gli altri devono stare attenti. Quando attacchiamo la gente, dobbiamo stare attenti”, ha detto Trump ai giornalisti, dicendosi “molto scontento” del bombardamento israeliano.

La diplomazia americana, tuttavia, assicura che questa azione non danneggerà i rapporti con Israele.

Il Qatar è tra i mediatori nei negoziati indiretti volti a concludere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dove la guerra è stata innescata dall’incursione senza precedenti del braccio militare del movimento islamista palestinese nel sud di Israele il 7 ottobre 2023.

L’attacco, che ha provocato l’uccisione di cinque membri di Hamas e di un membro delle forze di sicurezza del Qatar, ha suscitato proteste a livello internazionale, soprattutto nel mondo arabo, con Doha che ha chiesto alla comunità internazionale di “smettere” di praticare una politica di “doppi standard” e di punire Israele.