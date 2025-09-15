Trump: le sanzioni europee contro la Russia sono insufficienti

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le sanzioni europee contro la Russia sono insufficienti e devono essere inasprite prima che gli Stati Uniti impongano le proprie pesanti restrizioni. Ha anche affermato che i colloqui trilaterali con Russia e Ucraina riprenderanno presto.

“Non stanno facendo la loro parte. La NATO deve darsi una mossa, l’Europa deve darsi una mossa. Gli europei sono miei amici, ma stanno comprando petrolio dalla Russia”, ha detto Trump. “L’Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che comprino petrolio, e le sanzioni che stanno imponendo non sono abbastanza severe. Sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno anche loro inasprirle, proporzionalmente a quello che sto facendo io”.

Trump ha infine aggiunto che i paesi della NATO hanno accolto la sua richiesta e che “sapevano che aveva ragione”. Ha anche sottolineato che si riferiva agli acquisti di gas e petrolio russi riesportati da paesi terzi.