Flotilla, Scotto (Pd): “Sempre in contatto con la Farnesina, non sappiamo quale sarà la reazione di Israele”

Politica
redazione
Da redazione
AgenPress. “Siamo in costante contatto con la Farnesina, che si è messa a disposizione per l’intero viaggio con grande competenza e per questo voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando”.

Così Arturo Scotto, parlamentare del Pd, intervenuto nel programma Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, mentre si trova in navigazione con la Flotilla verso Gaza.

“Nemmeno la Farnesina conosce la possibile reazione di Israele, se ci chiederanno di fermarci, come ce lo chiederanno, se si avvicineranno alle barche. Noi comunque vogliamo superare quel blocco, ma le risposte del governo italiano su questo sono state timide, Sanchez ha offerto una copertura diplomatica, far capire che se toccano un italiano stanno di fatto attaccando lo Stato italiano”, ha proseguito Scotto.

Sulle dichiarazioni del Ministro della Cultura Giuli, che ha affermato di appoggiare l’iniziativa della Flotilla, Scotto ha infine affermato che “le parole del Ministro sono importanti, ho parlato prima di partire con i parlamentari di destra, molti sono solidali con questa iniziativa e li avevo invitati a essere con noi perché questo avrebbe aiutato la missione anche dal punto di vista della sicurezza”.

