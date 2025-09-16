AgenPress. “Non abbiamo dubbi che si sia trattato di un attacco diretto direttamente da Mosca. Questo tipo di attacco ha dimostrato di cosa è capace Vladimir Putin”, ha dichiarato Karol Nawrocki, riferendosi alla recente incursione di droni nello spazio aereo polacco.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per essere preparati alla guerra, perché solo allora ci sarà la pace”, ha sottolineato il presidente Nawrocki.

Il leader polacco ha sostenuto la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che invitava i paesi della NATO ad abbandonare completamente le importazioni di petrolio russo. “Tutti i paesi che desiderano pace e libertà dovrebbero smettere di sovvenzionare la Federazione Russa”, ha affermato. “Dovremmo isolare la Russia”, ha aggiunto, sottolineando che la Polonia non importa petrolio russo.

Il presidente polacco ha rimproverato la Germania e altri paesi occidentali per aver fatto affari con la Russia. Nawrocki ha sottolineato di credere ancora nel successo del piano di pace di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è “l’unico leader nel mondo libero” in grado di condurre tali negoziati.

Secondo Karol Nawrocki, l’Europa dovrebbe sostenere Trump in questi sforzi. “Quando si tratta di sicurezza, dovremmo parlare con una sola voce”, ha sottolineato.