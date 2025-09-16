type here...

Patuanelli (M5S): “Il Governo ci chiede di abbassare i toni, ma chi alzava la voce ai tempi del Covid?”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Il Governo sta parlando di una cosa che non esiste, ci chiede di abbassare i toni chi come la Meloni dava del criminale a Conte ai tempi del Covid, chi ha soffiato sul vento dei No Vax, e ora l’ex Ministro Speranza è sotto scorta.”

Lo ha dichiarato Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, sul caso Charlie Kirk.

L’esponente dei 5 Stelle ha poi affermato di “non aver sentito nessun esponente di centrosinistra usare parole violente, anche se questo Governo vuole toccare la Costituzione, accentrando i poteri sul Presidente del Consiglio, ma nessuno parla di fascismo.”

“Sui social leggo post che arrivano da destra, quando muore un immigrato, dove si scrive uno di meno, ma non ho mai convocato una capigruppo per dire che è colpa di Salvini”, ha proseguito Patuanelli.

Sul rischio di normalizzazione del dibattito politico, Patuanelli ha poi dichiarato che “il rischio c’è, ma nel dibattito pubblico, come nel caso di Zangrillo, bisognerebbe evitare le contestazioni, ma anche accettarle. È capitato anche a me”

Sul linguaggio della politica Patuanelli ha infine affermato di essere “un uomo composto, se in aula si arriva allo scontro verbale è una schermaglia rituale del parlamento”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits