type here...

Frassinetti: “Educazione finanziaria dai banchi delle scuole elementari. Servono insegnati preparati”

Scuola
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “L’educazione finanziaria deve partire dai più piccoli: puntiamo molto sulle scuole primarie, sui bambini”.
Lo ha detto Paola Frassinetti (FdI), sottosegretaria al ministero dell’istruzione e del merito, intervenendo oggi a “Next Economy”, programma condotto da Manuela Donghi sulla FM di Giornale Radio.
“La scuola dell’obbligo non potrà formare specialisti in finanza – ha sottolineato – ma può dare una cultura generale che oggi non esiste. Per questo nelle linee guida dell’educazione civica è stato inserito anche l’aspetto dell’educazione finanziaria. Ci vogliono insegnanti formati, perché non è banale insegnare questi temi”.

La sottosegretaria Frassinetti ha poi ricordato che il nuovo anno scolastico introduce importanti novità: “Stop ai cellulari in classe anche alle superiori, ritorno del voto in condotta che farà media per l’ammissione all’esame di maturità e riforma dell’esame di Stato. Inoltre, all’orale non sarà più possibile presentarsi con la promozione già in tasca e fare scena muta”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits