Kallas: “La violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia è una “provocazione molto pericolosa”

AgenPress. La violazione dello spazio aereo dell’Estonia, membro della NATO, da parte di tre aerei militari russi è una “provocazione molto pericolosa”, ha affermato il capo della diplomazia europea Kaia Kallas.
“Si tratta della terza violazione simile dello spazio aereo dell’UE in pochi giorni e non fa che aumentare ulteriormente le tensioni nella regione”, ha sottolineato Kallas in un post su X.
“Continueremo a sostenere i nostri Stati membri nel rafforzamento della loro difesa con risorse europee. Putin sta mettendo alla prova la determinazione dell’Occidente. Non dobbiamo mostrare debolezza”, ha proseguito.