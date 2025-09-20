type here...

Conte: “Meloni esulta per i giudizi delle agenzie di rating e dice che il governo è sulla strada giusta”

AgenPress. Meloni esulta per i giudizi delle agenzie di rating e dice che il governo è sulla strada giusta. Vada a chiederlo ai 4 giovani su 10 che lavorano per meno di 9 euro l’ora, agli imprenditori schiacciati da bollette e 30 mesi di crollo della produzione industriale, a chi affronta il carovita senza un paracadute del Governo, ai 6 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 1000 euro al mese, a chi vede le ore di cassa integrazione esplodere, a chi ha avuto il ritocco della pensione minima di appena 1,8 euro, a chi ha perso soldi in busta paga per i suoi pasticci sulla riforma del taglio del cuneo, a chi è in lista di attesa in ospedale e rinuncia a curarsi mentre il Governo non sa spendere nemmeno i soldi del Pnrr per la sanità.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.

