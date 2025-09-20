type here...

Fapi: “Fitch promuove l’Italia, ora rafforzare piccole imprese”

Economia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Fitch promuove l’economia italiana. Un segnale importante per la nostra Nazione, che si conferma in Europa come punto di riferimento per stabilità di Governo e rigore nella gestione dei conti pubblici. Siamo in una fase positiva che va ulteriormente incoraggiata attraverso un sostegno concreto alle imprese, vero motore della crescita e della creazione di nuovi posti di lavoro.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e il riconoscimento dei mercati internazionali lo dimostra: un fatto che non si verificava in altre stagioni di governo. Ora è indispensabile guardare con fiducia alla prossima legge di bilancio, con l’impegno a rafforzare le politiche a favore delle piccole imprese, degli artigiani e delle partite IVA.

In questa direzione ribadiamo la necessità di estendere la Flat Tax fino a 150mila euro, per sostenere chi produce e contribuisce in maniera decisiva alla crescita del Paese”.

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits