Fapi: “Fitch promuove l’Italia, ora rafforzare piccole imprese”

AgenPress. “Fitch promuove l’economia italiana. Un segnale importante per la nostra Nazione, che si conferma in Europa come punto di riferimento per stabilità di Governo e rigore nella gestione dei conti pubblici. Siamo in una fase positiva che va ulteriormente incoraggiata attraverso un sostegno concreto alle imprese, vero motore della crescita e della creazione di nuovi posti di lavoro.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e il riconoscimento dei mercati internazionali lo dimostra: un fatto che non si verificava in altre stagioni di governo. Ora è indispensabile guardare con fiducia alla prossima legge di bilancio, con l’impegno a rafforzare le politiche a favore delle piccole imprese, degli artigiani e delle partite IVA.

In questa direzione ribadiamo la necessità di estendere la Flat Tax fino a 150mila euro, per sostenere chi produce e contribuisce in maniera decisiva alla crescita del Paese”.

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.