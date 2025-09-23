Immunità Salis, Cecchetti (Lega): “Gravissimo, chi sbaglia non paga”

AgenPress. “Al Parlamento europeo, in Commissione è stata respinta la richiesta di revoca dell’immunità a Ilaria Salis. Si è creato un precedente gravissimo: l’immunità non può diventare un lasciapassare per salvare la condotta di chi si è reso protagonista di violenze. Deve valere per chi è in carica, non per i comportamenti precedenti. Un segnale che rischia di diventare un pessimo esempio per tutti, perché significa fuggire dalle proprie responsabilità.

A ottobre ci sarà il voto definitivo in Aula e lì si vedrà se davvero in Europa vale la legge uguale per tutti oppure se si vuole continuare a garantire l’impunità, come sempre, starà dalla parte della giustizia e delle regole”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.