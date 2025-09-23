Sardone (Lega): “I manifestanti mischiati con gli amici di Hamas. Vannacci? La Lega è una sola”

AgenPress. “La Lega è una sola, Vannacci porta il proprio contributo e le proprie sensibilità nella Lega, io porto le mie”.

Così Silvia Sardone, Vice Segretario della Lega, nel programma Battitori Liberi su Radio Cusano Campus, parlando del ruolo di Vannacci.

L’eurodeputata ha commentato anche le manifestazioni di ieri: “I manifestanti vanno in piazza per scontrarsi con le forze dell’ordine, ci sono i pro Pal e gli amici di Hamas e non aspettano altro che tirare fumogeni alle forze dell’ordine”.

“Su Gaza Salvini ha detto che due popoli e due stati non sono possibili finché esiste Hamas che fa del male a tutti, anche ai bambini palestinesi”, ha proseguito Sardone.

Infine un commento sulla guerra in Ucraina: “Noi siamo contro l’idea di portare militari in Ucraina. Se dobbiamo investire nella difesa dobbiamo farlo per tutelare i nostri confini, i nostri cittadini. Se FdI la pensa diversamente è normale, siamo due partiti diversi”.