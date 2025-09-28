Ribera (Agrigento) dal 3 al 5 ottobre al via la Festa dell’Amicizia

AgenPress. L’Ufficio Stampa di Unione Cristiana comunica: “Nell’ambito della Festa dell’Amicizia che si terrà a Ribera (Agrigento) dal 3 al 5 ottobre prossimi, si svolgerà il 4 ottobre alle ore 16,00 nella Sala Convegni Ragusa un panel- tavolo tematico sul tema: ” Sanità 2025-Innovazione, equità, sostenibilità nel Sistema Sanitario Pubblico”.

Saranno moderatori Maurizio Di Piazza, responsabile del Dipartimento Maxi Emergenze Democrazia Cristiana Sicilia e docente di Economia e Marketing Farmaceutico, Fabrizio De Nicola, Direttore corsi alla Formazione Cefpas.

Relatori qualificati quali: Massimiliano Maisano, Alessandro Mazzara, Massimo Russo, Mario Zappia, Domenico Scilipoti Isgrò, responsabile nazionale della Democrazia Cristiana per il Dipartimento salute e Presidente di Unione Cristiana, Marco Rubino.

Il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò interverrà nella sua veste di politico nazionale, ma anche di medico oncologo clinico e ginecologo, già docente universitario ed autore di numerose pubblicazioni. Il tema è di stretta e scottante attualità con un SSN in affanno, liste di attesa infinite che causano disagi alle classi meno abbienti, spinta alla privatizzazione, medici mal pagati e stressati, medicina del territorio non sviluppata come si dovrebbe, spesa farmaceutica spesso fuori controllo. Insomma, un tavolo tematico da seguire con attenzione e partecipazione.”