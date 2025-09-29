Istat, ad agosto export verso USA – 21,2% su anno. Codacons: si conferma tsunami dazi

AgenPress. Come ampiamente previsto dal Codacons, l’introduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti ha determinato un tracollo delle esportazioni verso gli Usa, che ad agosto crollano del -21,2% su base annua. Un vero e proprio “tsunami dazi” che rischia di avere ripercussioni pesanti per la nostra economia ma anche per i consumatori – avverte l’associazione, commentando i dati Istat.

Il crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti non è stato compensato da un incremento degli scambi commerciali con altri Paesi – spiega il Codacons – Questo crea un danno economico evidente a quelle industrie e imprese che esportavano i propri prodotti negli Usa, e si vedono ora private di una rilevante fetta di mercato.

A fare le spese di tale quadro negativo, tuttavia, potrebbero essere anche i consumatori italiani: a fronte della riduzione delle vendite verso gli Stati Uniti, e della conseguente contrazione dei fatturati, le aziende interessate potrebbero reagire incrementando i prezzi al pubblico sul mercato interno, in modo da recuperare almeno parzialmente le perdite subite – afferma il Codacons – Una eventualità che avrebbe effetti negativi diretti sull’inflazione e sulle tasche delle famiglie, ingiustamente danneggiate dai dazi imposti da Trump.