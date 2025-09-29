type here...

Marche, Schillaci: “Congratulazioni ad Acquaroli, premiato l’impegno sul territorio”

AgenPress. “Congratulazioni a Francesco Acquaroli per la riconferma alla guida della Regione. E’ un risultato importante che premia lo straordinario impegno e i risultati di questi cinque anni.
Questa vittoria permetterà al Presidente Acquaroli di portare a compimento il rafforzamento della sanità marchigiana, già avviato. Continuiamo insieme il lavoro, a tutela della salute dei cittadini marchigiani”.
E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
