De Magistris: “Su Gaza il centrosinistra è arrivato arrancando, mentre Meloni farfuglia e basta”

AgenPress. “Io sostengo la causa palestinese, la Flotilla porta umanità, qui abbiamo superato tutti i limiti con l’azione terrorista di Israele, i popoli stanno spostando i cuori di pietra dei governanti occidentali”.

Così l’ex magistrato Luigi De Magistris ai microfoni di Radio Cusano Campus, nel programma Battitori Liberi, sulla Flotilla e il comportamento del governo e del centrosinistra sulla questione palestinese.

“Dopo i cortei, il governo Meloni è in difficoltà. La Premier ha farfugliato qualcosa sullo Stato della Palestina. La Flotilla vuole portare aiuti a Gaza, in un mare che non è israeliano. Io credo nel diritto e qui prevale solo la legge del più forte. La Flotilla non è armata, è una parte di mondo che non rimane indifferente”, ha proseguito.

Sull’appello del Presidente della Repubblica, De Magistris ha aggiunto: “Io vorrei che il Presidente della Repubblica facesse passi concreti verso Israele, non verso la Flotilla. L’Onu dovrebbe inviare imbarcazioni a sostegno. Lui parla spesso di Ucraina e Russia, ma c’è una postura diversa su Israele rispetto alla Russia da parte del Quirinale”.

“Questa di Gaza è la madre di tutte le battaglie degli oppressi contro gli oppressori. La vera linfa di partecipazione e alternativa politica io l’ho vista nel fronte pro Pal, mentre il centrosinistra ci è arrivato arrancando. Io come Sindaco di Napoli ho riconosciuto lo Stato di Palestina nel 2013. Il governo Meloni non lo riconosce se non con dei distinguo, ma allora perché non lo ha fatto il centrosinistra al governo”, ha concluso De Magistris.