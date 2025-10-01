Centinaio (Lega): “Flotilla? Infrante le regole, è missione politica diversa dagli aiuti”

AgenPress. “La Flotilla ha evidentemente una missione diversa rispetto a quella semplicemente di portare aiuti a Gaza. Gli aiuti potevano essere consegnati attraverso canali sicuri, ma è chiaro che qui c’è un obiettivo politico e la missione ha scelto di infrangere le regole. Spero che non succeda nulla, ma entrare in un’area di guerra infrangendo tutte le regole significa esporsi a gravi rischi”.

Lo ha dichiarato Gian Marco Centinaio (Lega), vicepresidente del Senato, intervenuto a “Next Economy” condotto da Manuela Donghi sulla FM di Giornale Radio.

Sulla situazione in Medio Oriente, Centinaio ha aggiunto: “C’è stata un’apertura di Netanyahu a un cessate il fuoco e alla pace proposta da Trump e dall’ex ministro britannico Blair. Ovviamente la pace richiede la partecipazione di entrambe le parti: Hamas deve sedersi al tavolo e rispettare gli accordi. L’obiettivo è farli trattare insieme”.

Quanto ai dazi di Trump, Centinaio ha spiegato: “I dazi rappresentano un grosso problema per l’economia. I mercati americani e i consumatori stanno già affrontando i nuovi prezzi. Per ora gli importatori americani continuano ad acquistare, assorbendo talvolta i dazi o chiedendo ai produttori italiani di dividerne il costo. Si stanno cercando mercati alternativi, come paesi arabi, Asia, Giappone, Corea, Cina, Taiwan e alcuni africani. Le istituzioni devono supportare le aziende italiane in questa ricerca, che comporta costi significativi”.