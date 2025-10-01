type here...

Elezioni Marche. Rotondi: “Straordinario risultato di Fdi, totalizza il 27%”

AgenPress. Ha ragione Giorgia Meloni: il successo delle Marche è anzitutto di Acquaroli, che riceve una conferma a furor di popolo. Ma c’è un dato fin qui non valorizzato dagli analisti politici: lo straordinario risultato di Fdi, che supera il dato delle elezioni politiche, totalizza il 27%, che sommato al risultato della lista del presidente fa il 32 %.
Come a dire che nella Regione di Arnaldo Forlani Fdi raggiunge la cifra elettorale della Dc. E’ un motivo di soddisfazione per la ‘Democrazia Cristiana con Rotondi’, che ha sostenuto le liste di Fdi, ma soprattutto è una conferma della capacità di Giorgia Meloni di stabilire un contatto empatico con l’elettorato democristiano.
E’ quanto dichiara sui social l’on. Gianfranco Rotondi.
