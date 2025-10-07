type here...

Elezioni Calabria: Pichetto, auguri a Occhiuto. Gli elettori premiano il grande lavoro svolto

Per Forza Italia un risultato importante: vince la politica concreta

AgenPress.  “Roberto Occhiuto ha fatto un grande lavoro in Calabria, e oggi gli elettori gliene danno ampiamente merito, confermandolo alla guida della Regione. Una bella soddisfazione per Forza Italia, che esprime il Presidente e contribuisce alla sua affermazione con un risultato importante.

Vince la politica concreta, vicina alle persone, non costruita su promesse irrealizzabili. A Occhiuto rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, in modo particolare sui dossier ambientali ed energetici che riguardano da vicino la Calabria”.

Lo dichiara Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed esponente di Forza Italia.

